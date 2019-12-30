مقتل شرطي في كربلاء

المصدر: كربلاء - د.ب.أ

أفاد شهود عيان، أمس، بأن أحد عناصر الشرطة قتل بالرصاص، وأصيب أربعة متظاهرين بحالات اختناق جراء استنشاق الغازات المسيلة للدموع، بعد مصادمات ليلية بين المتظاهرين والقوات الأمنية وسط مدينة كربلاء جنوب بغداد.

وقال الشهود إن قوات الشرطة عثرت في وقت مبكر أمس، على جثة أحد عناصر الشرطة وبها أثار رصاص حي قرب جسر الضريبة، فيما أصيب أربعة من المتظاهرين بحالات اختناق جراء استنشاق الغازات المسيلة للدموع، بعد أن استخدمت القوات الأمنية الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع لتفريق التظاهرات الاحتجاجية وسط كربلاء الليلة قبل الماضية.