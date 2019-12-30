وفاة 50 شخصاً بسبب البرد القارس في بنغلاديش

المصدر: دكا - رويترز

قال مسؤولون في قطاع الصحة في بنغلاديش، إن ما لا يقل عن 50 شخصاً لقوا حتفهم بسبب موجة البرد القارس التي تجتاح البلاد.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية، أن أدنى درجة حرارة بالبلاد لهذا العام سُجلت في الصباح الباكر أمس عند 4.5 درجات مئوية في بلدة تيتوليا الحدودية في شمال بنغلاديش.

وقالت المسؤولة في مديرية الصحة الحكومية، عائشة أختر، إن ما لا يقل عن 17 شخصاً لقوا حتفهم بسبب التهاب حاد في الجهاز التنفسي، بينما توفي 33 آخرون بسبب الإسهال وأمراض أخرى في أنحاء بنغلاديش خلال الفترة من أول نوفمبر وحتى أول من أمس.

وتابعت أن المستشفيات مكتظة بالمصابين بأمراض مرتبطة بالبرد مثل الانفلونزا والجفاف والالتهاب الرئوي، مضيفة أن «ذوي الدخل المحدود، خصوصاً العمال، هم الأكثر تضرراً من الطقس البارد لافتقارهم إلى الملابس الثقيلة، كما أن الكثيرين معرضون للإصابة بأمراض مثل الالتهاب الرئوي، خصوصاً الأطفال وكبار السن».

وقال مكتب الأرصاد الجوية، إن موجة البرد القارس المصحوبة برياح باردة وضباب كثيف ستستمر على الأرجح لبضعة أيام، وذكر مسؤولون في مجال الطيران أن الضباب الكثيف أجبر السلطات على تغيير وجهة العديد من الرحلات وتأخير رحلات أخرى.

- ذوو الدخل المحدود

الأكثر تضرراً لافتقارهم

إلى الملابس الثقيلة.