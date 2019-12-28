تعيين عبدالعزيز جراد رئيساً لوزراء الجزائر

المصدر: الجزائر - وكالات

أصدر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، قراراً اليوم السبت، بتعيين عبدالعزيز جراد، في منصب الوزير الأول (رئيس الوزراء)، وفق ما ذكر بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية، ونقله التلفزيون الرسمي.

وقال البيان إن جراد، "كُلف بتشكيل حكومة جديدة" خلفاً لصبري بوقادوم، وزير الخارجية الذي عُيّن رئيساً للوزراء بالنيابة بعد استقالة نور الدين بدوي في 19 ديسمبر الجاري، في يوم تسلم تبون مسؤولياته على رأس البلاد.

وقد شغل عبدالعزيز جراد، سابقاً منصب أمين عام برئاسة الجمهورية، وهو أستاذ بمعهد العلوم السياسية في الجزائر.

وقال "جراد"، في تصريح صحافي عقب لقائه مع الرئيس الجزائري، إن البلاد أمام تحديات اقتصادية و اجتماعية ويجب العمل سوياً من أجل رفعها، مضيفاً: "استُقبلت من طرف رئيس الجمهورية، و كلفني بتشكيل حكومة وأشكره جزيل الشكر على هذه الثقة، نحن اليوم أمام تحدي كبير من أجل استرجاع الثقة في مجتمعنا".

وأكد رئيس الوزراء الجزائري الجديد، ضرورة العمل سوياً مع كل كفاءات الوطن من أجل رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والخروج من هذه المرحلة الصعبة.