نتنياهو يعتزم بناء 3000 وحدة استيطانية عشية انتخابات «الليكود»

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، اعتزامه بناء 3000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، عشية منافسته على زعامة حزب «الليكود»، فيما اقتحم عشرات المستوطنين، أمس، المسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال، لليوم الثالث على التوالي.

وتفصيلاً، قالت صحيفة «إسرائيل اليوم» إن نتنياهو أعلن اعتزامه بناء أكثر من 3000 وحدة سكنية ومنطقة صناعية في الضفة الغربية.

وأوضحت أن نتنياهو سيطرح المخطط للمصادقة عليه في مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي خلال الأسبوعين القريبين.

قرار نتنياهو جاء قبل يوم واحد من منافسته غريمه جدعون ساعر على زعامة حزب «الليكود» اليميني في محاولة لإرضاء قادة اليمين المتطرف في الحزب.

وهو الأول أيضاً بعد إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، قرارها إطلاق تحقيق رسمي في جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

والاستيطان هو في صلب القضايا التي دفعت بنسودا لاتخاذ قرارها بعد مرور نحو خمس سنوات على تحقيقها الأولي للحالة في فلسطين.

وستُجرى الانتخابات التمهيدية لزعامة الحزب غداً بمشاركة الآلاف من منتسبي حزب «الليكود».

ويقدر الكثير من الأوساط السياسية الإسرائيلية بأن إزاحة نتنياهو من المنصب الذي يتولاه منذ عام 2005 ستكون مهمة صعبة جداً.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالاحتيال وإساءة الأمانة والرشوة.

يأتي ذلك، بالتزامن مع اقتحام عشرات المستوطنين، أمس، المسجد الأقصى بحراسة عناصر شرطة الاحتلال، لليوم الثالث على التوالي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، إن 189 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى صباح أمس.

فلسطينياً، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن إسرائيل لا تريد أن تُجرى الانتخابات الفلسطينية في القدس، مجدداً إصرار الفلسطينيين على هذه الانتخابات في المدينة المحتلة، فيما طالبت حركة حماس، أمس، عباس بإصدار المرسوم الخاص بتحديد موعد الانتخابات العامة دون انتظار موافقة إسرائيل على إجرائها في شرق القدس.