الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في بوركينا فاسو

المصدر: عواصم ــ وكالات

دانت دولة الإمارات بشدة الحادث الإرهابي، الذي وقع شمال بوركينا فاسو، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى المدنيين الأبرياء ومن قوات الأمن، وجرح آخرين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكانت بوركينا فاسو أعلنت حداداً وطنياً يومي عيد الميلاد، غداة هجوم إرهابي أسفر عن مقتل 42 شخصاً في شمال البلاد، وهو الأسوأ منذ خمس سنوات.

وقتل في الهجوم الذي لم يتبنه أي طرف ووقع في اربيندا قرب الحدود مع مالي، 35 مدنياً، بينهم 31 امرأة، وسبعة عسكريين وأمنيين (أربعة جنود وثلاثة رجال شرطة).

وأعلنت رئاسة أركان الجيش، مقتل 80 إرهابياً، لافتة إلى مصادرة نحو 100 دراجة نارية وأسلحة وذخائر.

وتقع بلدة اربيندا الريفية على بعد نحو 90 كلم من دجيبو، مركز محافظة سوم، وسبق أن تعرضت لهجمات إرهابية عدة خلال العام الجاري، استهدفت المدنيين والقوات الأمنية.