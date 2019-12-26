مقتل 489 متظاهراً منذ انطلاق الاحتجاجات

المصدر: بغداد - د.ب.أ

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أمس، مقتل 489 متظاهراً وإصابة أكثر من 27 ألفاً آخرين في التظاهرات الاحتجاجية التي دخلت شهرها الثالث على التوالي للمطالبة بإصلاحات في العملية السياسية.

وقال الدكتور علي البياتي لوكالة الأنباء الألمانية، إن عدد الضحايا للتظاهرات الاحتجاجية منذ انطلاقها وحتى اليوم بلغ 489 قتيلاً وأكثر من 27 ألف مصاب.

وأشار إلى أن عدد المعتقلين بلغ 2807، تم إطلاق سراح أغلبيتهم ولم يتبقَ سوى 107 متظاهرين رهن الاعتقال.

وأضاف أن «عدد المختطفين من الناشطين المدنيين في ساحات التظاهر بلغ 77 ناشطاً مدنياً تم إطلاق سراح 12 منهم فيما قتل 33 ناشطاً مدنياً».

ومساء أول من أمس، نجا الممثل العراقي الساخر أوس فاضل من محاولة اغتيال، بعدما أصابت ثلاث رصاصات سيارته من دون أن يتعرض هو لإصابة. ونشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر آثار الرصاص على سيارته. وفي مقطع فيديو آخر، قال فاضل «إنهم يستهدفون أولئك الذين يدعمون الثورة لإسكاتهم، لكننا نواصل ثورتنا، لقد حققنا بالفعل هدفاً، وصوت البرلمان لصالح الاقتراع الفردي».