متظاهرون يحرقون مكاتب ومقارّ أحزاب دينية في الديوانية

المصدر: بغداد - د.ب.أ

أفاد شهود عيان بأن متظاهرين قاموا فجر أمس، بإحراق مكاتب ومقار أحزاب شيعية كبرى بمحافظة الديوانية (280 كلم جنوب بغداد)، نتيجة حوادث اغتيال النشطاء.

وقال الشهود، لوكالة الأنباء الألمانية، إن «متظاهرين قاموا (فجر أمس) بإحراق مكاتب ومقار أحزاب الفضيلة والدعوة والحكمة الوطني ومنظمة بدر وعصائب أهل الحق، على خلفية وفاة الناشط المدني ثائر كريم الطيب، الذي تعرض لإصابة قبل أكثر من أسبوع من جراء انفجار عبوة لاصقة».

وبحسب الشهود فإن المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع فور سماعهم نبأ وفاة الناشط، وقاموا بقطع الطرق التي تربط محافظة الديوانية بالمدن المجاورة وسط انتشار كثيف للقوات العراقية. وشهدت الفترة الماضية تزايد جرائم اغتيال وخطف النشطاء المدنيين المشاركين في الاحتجاجات التي يشهدها العراق، وهو ما يثير قلقاً محلياً ودولياً.