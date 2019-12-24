مقتل جنديين بانفجار سيارة ملغومة غرب العراق

المصدر: بغداد - رويترز

قال الجيش العراقي إن سيارة متوقفة على جانب طريق انفجرت في محافظة الأنبار بغرب العراق، صباح أمس، بالقرب من منطقة كانت يوماً المعقل الأخير لتنظيم «داعش» في البلاد، ما أدى لمقتل جنديين وإصابة ضابط.

ولم تعلن أي جهة المسؤولية عن الانفجار، لكن مقاتلو التنظيم شنوا هناك سلسلة هجمات منذ أن فقدوا السيطرة على المنطقة التي كانت تحت سيطرتهم في 2017، وتحولوا إلى أسلوب الهجمات الخاطفة.

وانفجرت السيارة عندما كان الجنديان يفحصانها على طريق يؤدي إلى قضاء القائم في محافظة الأنبار، على بعد 300 كيلومتر غرب بغداد، وبالقرب من الحدود مع سورية.

وقال الجيش في بيان «البحث لايزال مستمراً عن العناصر الإرهابية، التي أقدمت على هذا العمل الإجرامي».

وعاود العراق فتح معبر القائم الحدودي مع سورية في سبتمبر، بعد إغلاق استمر ثماني سنوات. ويقع قضاء القائم على الحدود مع مدينة البوكمال السورية، التي كانت معقلاً لـ«داعش» أيضاً.

