الإعدام لـ 5 متهمين في قضية خاشقجي

المصدر: الرياض - وكالات

أعلنت النيابة العامة السعودية، أمس، صدور أحكام بإعدام خمسة متهمين في قضية مقتل جمال خاشقجي، في أكتوبر 2018، بمدينة إسطنبول بتركيا.

وقال وكيل النيابة العامة في السعودية، شلعان بن راجح بن شلعان، إن النيابة أصدرت، أيضاً، أحكاماً بسجن ثلاثة متهمين لمدة 24 عاماً في قضية خاشقجي.

وأكد خلال مؤتمر صحافي في الرياض، أنه تم التحقيق مع جميع المشتبه فيهم بمقتل خاشقجي، مشدداً على أن التحقيقات أثبتت عدم وجود نية مسبقة للقتل لدى المتهمين. وأشار شلعان إلى أن الأحكام لاتزال ابتدائية وليست قطعية، أي أنه يحق للمتهمين ومحاميهم الطعن فيها.