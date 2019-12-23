ماكرون: الاستعمار الفرنسي كان خطأً جسيماً

المصدر: أبيدجان - أ.ف.ب

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر صحافي في أبيدجان، إنّ «الاستعمار الفرنسي كان خطأ جسيماً»، داعياً إلى فتح «صفحة جديدة» بين فرنسا ومستعمراتها السابقة في القارة السمراء.

وأضاف ماكرون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العاجي الحسن وتارا، أنّه «غالباً ما يُنظر إلى فرنسا اليوم على أنّ لديها نظرة هيمنة ومظاهر خادعة لاستعمار كان خطأً جسيماً ارتكبته الجمهورية».

وإذ دعا الرئيس الفرنسي إلى «بناء صفحة جديدة في العلاقة بين بلاده ومستعمراتها الإفريقية السابقة»، قال: «أنتمي إلى جيل هو ليس بجيل الاستعمار، القارّة الإفريقية هي قارّة شابة، ثلاثة أرباع أبناء بلدكم لم يعرفوا الاستعمار قطّ».

وأعرب الرئيس الفرنسي عن أمله في أن «توافق إفريقيا الفتيّة على أن تبني مع فرنسا شراكة صداقة مثمرة أكثر بكثير».

يشار إلى أنه في فبراير 2017 حين كان لايزال مرشّحاً للرئاسة، قال ماكرون لقناة جزائرية إنّ «الاستعمار جزء من التاريخ الفرنسي، وأنّه جريمة ضد الإنسانية»، وأضاف يومها: «من غير المقبول تمجيد الاستعمار»، مؤكّداً أنّه «لطالما أدانه».