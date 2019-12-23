اغتيال إمام مسجد جنوب الموصل

المصدر: الموصل - وكالات

أفاد مصدر أمني عراقي في قيادة شرطة نينوى، أمس، باغتيال إمام وخطيب مسجد، في إحدى نواحي جنوب الموصل شمال بغداد.

وقال العقيد حسيب جاسم، إن مسلحين فتحوا نيران أسلحتهم الخفيفة والكاتمة للصوت باتجاه إمام وخطيب جامع الهدى في ناحية الشورة، الشيخ علي عبدالله أمين، وأردوه قتيلاً في الحال ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

وكان مصدر أمني بمحافظة نينوى أعلن، أول من أمس، مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخر بجروح في هجوم شنه عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي على قرية الرصيف في ناحية الشورة جنوب الموصل.

إلى ذلك، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، عن تدمير مخبأ وقتل إرهابيين يختبئون فيه بضربة جوية غرب مدينة خانقين في محافظة ديالى.

وقالت الخلية إن طيران التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» نفذ ضربة جوية أسفرت عن تدمير مخبأ وقتل جميع الإرهابيين الذي كانوا يختبئون فيه قرب أحد الأنهار.

