مصر: الإفراج عن رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان

المصدر: القاهرة - متابعات الإمارات اليوم

أعلن ناصر أمين، المحامي الخاص، لرئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية السابق الفريق سامي عنان، الأحد، الإفراج عن عنان من ساعات قليلة، مشيرًا إلى أنه في منزله الآن بعد قرار النيابة العسكرية إخلاء سبيله.

فيما أكد عضو مجلس النواب مصطفى بكري، في حسابه على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»، أن «الإفراج عن الفريق سامي عنان، وهو الآن متواجد في منزله» حسب صحيفة «المصري اليوم».

وأردف: «لقد اتصلت بنجله الدكتور سمير عنان، وأكد لي أنه بالفعل متواجد في منزله الآن».

كما نقلت وكالة رويترز للأنباء وأيضا وكالة الصحافة الفرنسية نبأ الإفراج في القاهرة عن رئيس الأركان المصري السابق سامي عنان.

وكان عنان قد أحيل للتحقيق في يناير من العام 2018 في القضية رقم 1لسنة 2018 بقرار من المدعي العام العسكري بتهم ارتكاب مخالفات قانونية صريحة، مثلت إخلالاً جسيماً بقواعد ولوائح الخدمة بضباط القوات المسلحة.