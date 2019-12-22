إدانة متهمين بالانتماء إلى «داعش»

المصدر: بيروت - وكالات

أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بأن المحكمة العسكرية الدائمة، قضت بالأشغال الشاقة المؤبدة في حق المتهم (هارب) عماد خضر، وتغريمه مبلغ مليون ليرة، وإنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة في حقه، بعدما دانته بجرم الانتماء إلى مجموعة إرهابية مسلحة، والتخطيط تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي في شمال لبنان، ونقل الأسلحة والمتفجرات لمهاجمة مراكز الجيش اللبناني، والاشتراك في معركة طرابلس ضد الجيش، التي حصلت خلال أكتوبر 2014، ما تسبب في مقتل عدد من العسكريين، وجرح آخرين منهم، كما حكمت بالأشغال الشاقة سنتين على المتهم هيمان الحسني.