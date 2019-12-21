سويسرا تغلق أحد مفاعلاتها النووية الـ 5

المصدر: جنيف - د.ب.أ

أغلقت السلطات السويسرية محطة مولبرغ للطاقة النووية، أمس، وهي أول حالة إغلاق منذ قررت البلاد في 2011 وقف استخدام الطاقة النووية بشكل تدريجي، على المدى البعيد.

وبذلك يتوقف مفاعل مولبرغ عن إنتاج الطاقة بعد 47 عاماً من العمل، لتواصل أربع محطات أخرى العمل.

ونقلت هيئة البث التلفزيوني العامة (إس.آر.إف) صورة حية لعملية الإغلاق من غرفة التحكم بالمحطة.

وفي أعقاب الكارثة النووية، التي وقعت عام 2011 بمحطة فوكوشيما دايتشي اليابانية، قررت سويسرا عدم إقامة مفاعلات نووية جديدة. وتم السماح بأن تواصل المفاعلات القديمة العمل، بموجب شروط سلامة صارمة.