السيستاني يدعو إلى انتخابات نيابية مبكرة لحل الأزمة العراقية

المصدر: بغداد - وكالات

دعا المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق، آية الله علي السيستاني، أمس، إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، لإخراج البلاد من الأزمة التي تعصف به، بين شارع مصمم على التغيير، وطبقة سياسية عاجزة عن التوافق.

وقال السيستاني، في خطبة الجمعة التي ألقاها ممثله عبدالمهدي الكربلائي، في مدينة كربلاء ، إن «أقرب الطرق وأسلمها للخروج من الأزمة الراهنة، وتفادي الذهاب إلى المجهول أو الفوضى أو الاقتتال الداخلي.. هو الرجوع إلى الشعب بإجراء انتخابات مبكرة».

وأضاف أن الانتخابات يجب أن تأتي «بعد تشريع قانون منصف لها، وتشكيل مفوضية مستقلة لإجرائها».

من جهة أخرى، أفاد شهود عيان بأن آلاف من المتظاهرين توافدوا، منذ صباح أمس، إلى ساحات التظاهر في بغداد، وتسع محافظات أخرى للانضمام إلى المتظاهرين، للتعبير عن رفضهم للمشاورات.