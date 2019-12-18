جنوب السودان.. اتفاق على حكومة وحدة وطنية خلال 100 يوم

المصدر: جوبا - رويترز

أعلن رئيس جنوب السودان سلفاكير، أنه توصل لاتفاق، أمس، مع زعيم المعارضة رياك مشار، على تشكيل حكومة وحدة تأخرت كثيراً.

واجتمع سلفاكير ومشار، خلال الأيام الثلاثة الماضية في العاصمة جوبا، لحل المشكلات العالقة التي حالت دون تشكيل حكومة ائتلافية، قبل موعد نهائي في 21 نوفمبر.

وقال رئيس جنوب السودان إنه تم الاتفاق مع المعارضة على تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال 100 يوم من الآن، مؤكداً أن «وقف إطلاق النار سيستمر، وليس لدينا أي رغبة في العودة للحرب». من جانبه، قال زعيم المعارضة إنه تم الاتفاق مع الحكومة على فتح الباب أمام الحريات السياسية وحرية التعبير والتنقل. وجاءت تصريحات سلفاكير ومشار عقب اجتماع مشترك بينهما، بحضور الوسيط السوداني نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).