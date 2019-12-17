قتلى احتجاجات إيران إلى 304

المصدر: لندن – أ.ف.ب

أعلنت منظمة العفو الدولية، أمس، في حصيلة جديدة، أن 304 إيرانيين على الأقل قتلوا في الحملة التي شنتها السلطات الإيرانية، لقمع الاحتجاجات التي اندلعت في أعقاب زيادة أسعار الوقود، ودامت ثلاثة أيام. وكانت المنظمة الحقوقية قدّرت عدد القتلى، في وقت سابق، الحصيلة بـ208، بينهم شابان بعمر 15 و17 عاماً. ورفضت إيران هذه الأرقام، واعتبرتها «أكاذيب مطلقة». وقالت منظمة العفو إنها جمعت «شهادات مروعة»، تشير إلى أنه بعد ارتكاب السلطات «مجزرة» بحق المتظاهرين، قامت بتنظيم «حملة واسعة النطاق» للتغطية على عدد القتلى. وأضافت المنظمة التي تراقب حقوق الانسان ومقرها لندن، في بيان، إن «السلطات الإيرانية تقوم بحملة شرسة، في أعقاب اندلاع الاحتجاجات في 15 نوفمبر».