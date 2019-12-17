اتساع رقعة الاختطاف والاغتيالات ضد النشطاء العراقيين

المصدر: بغداد – د.ب.أ

أفاد شهود عيان، أمس، بأن مسلحين مجهولين اختطفوا الناشط المدني غيث الفتلاوي، أثناء عودته من ساحة التحرير ببغداد، واقتادوه إلى جهة مجهولة في محافظة كربلاء.

وذكر الشهود «أن الناشط غيث الفتلاوي، وهو من أهالي قضاء الهندية في كربلاء، اختطف من قبل مسلحين مجهولين أثناء عودته من ساحة التحرير ببغداد إلى منزله في كربلاء، ولايزال مصيره مجهولاً».

وفي محافظة النجف، تعرض الناشط المدني ضاري ناصر حسين لمحاولة اغتيال، عندما حاول مسلحون دهسه بسيارة بعد عودته إلى منزله من ساحة التظاهر والاعتصام بالمحافظة، وتعرض لإصابات خطيرة، تم نقله على أثرها إلى مستشفى الصدر لتلقي العلاج.