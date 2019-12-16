نجاة رضيعة ومقتل 5 من أسرتها بالرصاص في العراق

المصدر: البصرة - د ب أ

أفاد شهود عيان، اليوم الاثنين، بمقتل خمسة أفراد من عائلة عراقية برصاص مسلحين، فيما نجت رضيعة بعمر ستة أشهر في أحد أحياء مدينة البصرة جنوبي بغداد.



وقال الشهود إن "رجل وزوجته وثلاثة من أبنائهما قتلوا ليلاً برصاص مجموعة مسلحة اقتحموا المنزل في حي المهندسين في منطقة القبلة بمحافظة البصرة، وأطلقوا الرصاص عليهم فيما نجت رضيعة بعمر ستة أشهر من الحادثة".



وذكر الشهود أن رب الأسرة يعمل سائق شاحنة، ووصفوا الجريمة بأنها "مروعة" وقالوا إنها تأتي في ظل تدني الحالة الأمنية واتساع حالة انتشار الجماعات المسلحة في الشوارع وخاصة ليلا.



وبحسب الشهود ، فإن القوات الأمنية تجرى حاليا تحقيقا لمعرفة دوافع هذه الحادثة.