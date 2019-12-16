اغتيال ناشط عراقي وسط بغداد

المصدر: بغداد - أ.ف.ب

توفي ناشط عراقي، أمس، متأثراً بجراح أصيب بها، بعدما تعرض لإطلاق نار من مسلحين مجهولين في أحد أحياء بغداد، بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة، ليكون بذلك رابع ناشط يتعرض للقتل خلال أسبوعين.

وأوضح مصدر في الشرطة أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على سيارة الناشط محمد جاسم الدجيلي، وأصابوه بطلقة في الظهر، نقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة صباح أمس.

وبحسب مصادر مقربة من الدجيلي، فإن أحد أصدقائه كان برفقته، وأصيب كذلك في الحادثة، ولايزال في المستشفى يتلقى العلاج.

وأشار أقرباء الدجيلي إلى أنه واظب منذ انطلاق التظاهرات المنددة بالفساد، والمطالبة بتغيير نظام الحكم في البلاد، على الحضور إلى ساحة التحرير، وعمل على تقديم المأكل والمشرب للمتظاهرين.