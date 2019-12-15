جونسون: التصويت على «بريكست» قبل أعياد الميلاد

المصدر: لندن - وكالات

توجه جونسون إلى شمال بريطانيا، أمس، ليلتقي نواب حزب المحافظين، وذلك في إطار جولة للاحتفال بالنصر في الانتخابات العامة، وذكر أن النواب سوف يصوتون قبل أعياد الميلاد «الكريسماس» حول اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وقال جونسون لأنصاره في سيدجفيلد في شمال شرق إنجلترا، حيث حقق المحافظون مكسباً تاريخياً في دائرة كانت تعد معقلاً لحزب العمال المعارض في الانتخابات المبكرة: «نحن على وشك الانتهاء من البريكست، لدينا دعم مئة بالمئة على الاتفاق من النواب المحافظين، يمكننا إنهاء المسألة قطعاً قبل الكريسماس». ومن المتوقع أن يصبح تمرير الاتفاق الذي يسمح لبريطانيا بالانسحاب من الاتحاد الأوربي، أمراً شكلياً بعد فوز المحافظين بأغلبية كبيرة في الانتخابات، وقام مئات المحتجين بالخروج في مسيرة وسط لندن، احتجاجاً على نتائج الانتخابات البريطانية، وهتفوا قائلين: «بوريس جونسون ليس رئيس وزرائي»، و«بوريس.. ارحل».