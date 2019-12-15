هجوم لـ «داعش» جنوب الموصل

المصدر: الموصل - د.ب.أ

أعلن مصدر عراقي في قيادة عمليات نينوى، أمس، مقتل اثنين من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، واعتقال ثالث، في هجوم شنه «داعش» قرب الحقول النفطية جنوب الموصل.

وقال العميد محمد الجبوري، إن القوات الأمنية صدت الهجوم، ولاذ بقية عناصر داعش بالفرار إلى جهة مجهولة، لافتاً إلى أن «عصابات داعش اقتحمت أمس، منزل ضابط في الجيش العراقي في بلدة بادوش غرب الموصل، وقتلت زوجته ووالدته نحراً قبل أن تلوذ بالفرار إلى جهة مجهولة».

ومازالت مناطق عديدة من محافظة نينوى، خصوصاً القريبة من الحدود السورية شمال غرب الموصل تشهد أعمال عنف واختطاف وقتل وتفجيرات ينفذها عناصر داعش ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين، على الرغم من القضاء على تنظيم داعش عسكرياً في البلاد نهاية عام 2017.