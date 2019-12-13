قرقاش: محمد بن زايد والإمارات رؤية ناجحة في منطقة صعبة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، أن اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرتبط بإنجازات وقيم نحن بأمس الحاجة لها في منطقتنا.

وقال قرقاش في تغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يرتبط اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بإنجازات وقيم نحن بأمس الحاجة لها في منطقتنا، دولة المؤسسات القوية ومجتمع الأمان والعدالة والتسامح، والطموح المستند على المواطن المؤهل، والاعتماد على رافعة التعليم والعلوم، هي الرؤية المضادة لأيديولوجيا الفوضى وفوضى الأيديولوجيا». واستنكر قرقاش ما يشبه الحملة المنظمة ضد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التي تأتي تحت مسميات مختلفة.

وقال في تغريدة أخرى: «نعود لنرى ما يشبه الحملة المنظمة ضد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتحت مسميات مختلفة، والحقيقة أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ودولة الإمارات، يقدمان نموذجاً مغايراً وناجحاً للاستقرار والازدهار والتسامح، رؤية ناجحة في منطقة صعبة تشهد ركام التجارب الفاشلة وتفكك المؤسسات وانفلات العنف».

أنور قرقاش:

- «اسم محمد بن زايد يرتبط بإنجازات وقيم نحن بأمسّ الحاجة لها».

- دولة المؤسسات القوية ومجتمع الأمان والعدالة والتسامح، هي الرؤية المضادة لأيديولوجيا الفوضى وفوضى الأيديولوجيا.