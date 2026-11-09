تمنى لهم وللعالم أجمع السلام والاستقرار والنماء
رئيس الدولة يهنئ المحتفلين بـ «ديوالي» في الإمارات والعالم
هنّأ صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المحتفلين بمهرجان الأضواء (ديوالي) في دولة الإمارات وجميع أنحاء العالم، مع أطيب الأمنيات لهم ولعائلاتهم بالسعادة، وللعالم أجمع السلام والاستقرار والنماء.
وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «أهنئ المحتفلين بمهرجان الأضواء (ديوالي) في دولة الإمارات وجميع أنحاء العالم، مع أطيب الأمنيات لهم ولعائلاتهم بالسعادة وللعالم أجمع السلام والاستقرار والنماء».
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