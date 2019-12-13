وفاة 3 بحريق في سجن الملز بالرياض

المصدر: الرياض - د.ب.أ

أعلنت السلطات السعودية، أمس، سقوط ثلاث وفيات، و21 مصاباً، بسبب حريق اندلع في أحد السجون في العاصمة الرياض.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون أيوب بن حجاب بن نحيت، قوله إنه عند الساعة الخامسة من فجر الخميس، تعرض الجناح رقم (7) بالإدارة العامة لسجن الملز لحريق، حيث تم على الفور مباشرة الحادثة وإخلاء النزلاء منه، وتقديم الخدمات الإسعافية الطارئة للمصابين.

وأضاف المتحدث أن المختصين، وبمساندة من الدفاع المدني، تمكنوا من السيطرة على الحريق، والحيلولة دون انتشاره.