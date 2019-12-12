توقيف زوجة البشير على خلفية تهم فساد مالي

المصدر: متابعات –الإمارات اليوم

أمرت النيابة السودانية، اليوم الخميس، بإلقاء القبض على وداد بابكر زوجة الرئيس المخلوع عمر البشير، بتهمة الفساد المالي والثراء الحرام والمشبوه، حيث قامت اقتادت قوة تابعة للشرطة والنيابة السودانية وداد بابكر من منزلها بضاحية كافوري إلى نيابة المال العام، للتحقيق معها في اتهامات تتعلق بفساد في امتلاك أراضٍ سكنية وعقارات وحسابات بنكية.

ومن المقرر أن يتم التحقيق مع وداد بابكر وإعادتها إلى منزلها للإقامة الجبرية به، حيث تم فرض الإقامة الجبرية عليها في منزلها منذ عزل الرئيس عمر البشير.

وتعتبر وداد بابكر، الزوجة الثانية للرئيس المخلوع، من أكثر عناصر النظام السابق إثارة للجدل، حيث يحوم كثير من الشبهات حول جمعها ثروة ضخمة ومنازل في أحياء راقية بالخرطوم عن طريق استغلال النفوذ.