بوتفليقة يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة الجزائرية

المصدر: الجزائر - د ب أ

أدلى الرئيس الجزائري المخلوع، عبدالعزيز بوتفليقة، بصوته في انتخابات الرئاسة التي انطلقت اليوم، حيث كلف شقيقه ناصر بالتصويت نيابة عنه بأحد مراكز الاقتراع في العاصمة.

وكانت مراكز التصويت في الجزائر فتحت أبوابها بداية من الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي (07:00 بتوقيت غرينتش)، إيذاناً بانطلاق الاقتراع الرئاسي الذي سيفرز خليفة بوتفليقة، وسط انقسام حاد في الشارع بين المؤيدين والمعارضين.

ويتنافس في الانتخابات خمسة مرشحين، هم: عبدالعزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل، وعلي بن فليس مرشح حزب طلائع الحريات، والمرشح الحر عبدالمجيد تبون، وعبدالقادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، وعزالدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي.

ويحق لأكثر من 24 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات.