روسيا وتركيا وإيران قلقة من وجود المتشددين في إدلب بسورية

المصدر: نور سلطان - رويترز

قالت روسيا وتركيا وإيران، بعد محادثات في كازاخستان، إنها قلقة من تزايد وجود الجماعات الإرهابية في محافظة إدلب في سورية، وتعهدت بالتنسيق من أجل القضاء على المتشددين.

وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك بعد المحادثات إن موسكو وأنقرة وطهران «تشدد على ضرورة إرساء الهدوء على الأرض». وشارك في المحادثات أيضاً ممثلون للحكومة السورية والمعارضة المسلحة.

وذكرت الدول الثلاث أيضاً أنها ترفض محاولات خلق «واقع جديد على الأرض بما يشمل مبادرات حكم ذاتي غير قانونية». وأشارت إلى أنها تعارض الاستيلاء على إيرادات النفط السوري. وتعليقاً على عمل لجنة صياغة الدستور السورية، قالت روسيا وتركيا وإيران إنها يتعين أن تدار بأسلوب «التوافق والمشاركة البناءة» دون أي تدخل خارجي أو أُطر زمنية مفروضة من الخارج.