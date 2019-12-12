الإفراج عن 10 من متظاهري كربلاء

المصدر: كربلاء - د.ب.أ

صرح ناشط مدني عراقي، أمس، بأنه تم الإفراج عن 10 من متظاهري مدينة كربلاء بعدما اختطفهم مجهولون مطلع الأسبوع في طريق عودتهم إلى المدينة.

وقال الناشط أحمد الحسناوي، في تصريح صحافي، إنه «تم الإفراج عن 10 من متظاهري محافظة كربلاء بعدما اختُطفوا من قبل مجهولين بعد مشاركتهم في تظاهرات ساحة التحرير ببغداد في السابع من الشهر الجاري».

وأوضح أنه «تم الإفراج عن المختطفين في بغداد منتصف الليلة (قبل) الماضية».

وتشهد مدينة كربلاء موجة عنف واختطاف وقتل تطال الناشطين من متظاهري المحافظة، كان آخرها مقتل الناشط فاهم أبوكلل الطائي أثناء عودته من تظاهرات في ساحة التحرير.