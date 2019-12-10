تخريب 160 سيارة فلسطينية وكتابة شعارات مناهضة للعرب في حي بالقدس

المصدر: القدس المحتلة – أ.ف.ب

تعرضت أكثر من 160 سيارة فلسطينية للتخريب في حي فلسطيني بالقدس، فيما كتبت شعارات مناهضة للعرب قربها، حسب ما أعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان أمس.

وقالت الشرطة «إن أكثر من 160 مركبة تعرضت للتخريب، في أحد الأحياء الفلسطينية بالمدينة، كما خُطت شعارات مناهضة للعرب».

واتهم سكان مستوطنين بتنفيذ العملية.

وبين الشعارات التي خطت باللون الأحمر وباللغة العبرية، وفق صور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «لا مكان للأعداء في البلاد»، و«العرب والأعداء سواسية»، و«عندما يُطعن اليهود لن نبقى صامتين»، مع رسم نجمة داوود تحتها. من جانبهم، قال مواطنون، لوكالة «فرانس برس»، إن التخريب طال إطارات نحو 180 مركبة كانت متوقفة في الشارع الرئيس بالقرب من مستوطنة «ريخس شعفاط».

وأكد رئيس مجلس قروي شعفاط، إسحق أبو خضير، أن كاميرات المراقبة أظهرت «مجموعة من الأشخاص يقومون بإعطاب إطارات المركبات»، موضحاً أن بينها سيارته وسيارات أبنائه.

وأضاف «دولتهم العنصرية أطلقت أيدي هؤلاء للعبث بممتلكات الفلسطينيين. عطلوا الناس عن أعمالهم». وقالت ميساء أبو خضير، التي أعطبت إطارات مركبتها: «خرجت الساعة السادسة صباحاً، لإيصال ابنتي إلى مدرستها فاكتشفت الأمر. ذهبت ابنتي سيراً تحت المطر إلى المدرسة، وأنا لم أذهب إلى عملي».

وأشارت إلى أن كاميرات مراقبة خاصة بعائلتها كشفت أن «ثلاثة مستوطنين مقنعين تسللوا فجراً إلى الحي، وأعطبوا إطارات السيارات التي ركنت في الشارع الرئيس، وحتى التي في مواقف المنازل الخاصة».

وجاء في بيان الشرطة أنها «تواصل البحث عن المشتبه فيهم، الذين فروا من مكان الحادث».