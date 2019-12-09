بينيت يهدد ببناء مستوطنات وهدم منازل في الضفة

المصدر: بيت لحم - معا

أطلق وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينيت، تهديدات بمواصلة الاستيلاء على أراضي الضفة الغربية، من خلال الاستمرار في البناء الاستيطاني، وتهجير وهدم منازل الفلسطينيين.

وفي مؤتمر ألقاه، أمس، ونقلته المواقع الإسرائيلية، قال بينيت «لسوء الحظ، منذ عام 1981، لم تطبق أي حكومة السيادة على شبر واحد من أرض إسرائيل، اليوم هناك حملة على المنطقة (ج)، لكنها كانت من جانب الفلسطينيين، لقد خططوا وبنوا، واليوم نقول: سنقاتل من أجل المنطقة (ج)، بعد عقود من عدم بناء منزل واحد في الخليل، أخبرت الأجهزة الأمنية أن سياستنا هي البناء في الخليل، وعموم الضفة الغربية». وفي ما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، قال بينيت «نحتاج إلى جعل الفلسطينيين يفهمون شيئاً بسيطاً واحداً، ألا يطلقوا النار علينا، يتعين علينا تغيير المعادلة، الأمر يستغرق بعض الوقت». وقال «نحن في العقد الثامن لدولة إسرائيل، وعام 2020 هو عام تهديدات كبيرة، ولكن أيضاً عام فرص عظيمة لنا، يجب ألا نذهب إلى الانتخابات التي ستقودنا إلى تفويت فرصة فرض سيادتنا».