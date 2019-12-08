مقتل 19 مدنياً بقصف على إدلب

المصدر: دمشق - وكالات

قتل 19 مدنياً، بينهم ثمانية أطفال، أمس، في قصف جوي شنته طائرات حربية روسية وسورية، بمحافظة إدلب شمال غرب سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد بأن القصف استهدف قرية بليون وقرية البارة في ريف إدلب الجنوبي، وقرية إبديتا في جنوب إدلب، ومنطقة أخرى شرق المحافظة.

وفي قرية البارة، شاهد مصور لفرانس برس متطوعين في الخوذ البيضاء (الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل المسلحة) ينتشلون ضحايا من مبنى مدمر بالكامل.

وشهدت محاور في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، ومحور كبانة بجبل الأكراد، عمليات استهدافات متبادلة بالقذائف والرشاشات الثقيلة، بين قوات الجيش السوري، والفصائل المسلحة.

ومنذ أسابيع، تشهد إدلب، اشتباكات وقصفاً أودى بحياة عشرات الأشخاص من المدنيين والمقاتلين.