بومبيو يرفض تقرير مساءلة ترامب ويـصفه بـأنه «مغلوط تماماً»

المصدر: لشبونة - رويترز

رفض وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أمس، تقريراً يتضمن حججاً وذرائع الديمقراطيين لمساءلة الرئيس، دونالد ترامب، واصفاً التقرير بأنه «مغلوط تماماً».

وتضمن التقرير، الذي يتألف من 300 صفحة، ونشره الديمقراطيون الذين يترأسون لجنة المخابرات بمجلس النواب في وقت سابق، مزاعم بإساءة استخدام ترامب للسلطة. وأشار أيضاً إلى أن بومبيو كان من بين كبار المسؤولين الذين كانوا على علم أو شاركوا في محاولة جني مكاسب سياسية من دولة أجنبية.

ونفى الرئيس، الذي ينتمي للحزب الجمهوري، ارتكاب أي مخالفات، ووصف التحقيق بأنه خدعة ملفقة.

ونص التقرير على أن الكثير من «أقرب مرؤوسي ترامب ومستشاريه»، بمن فيهم بومبيو، ساعدوا في محاولة الرئيس الأميركي الضغط على أوكرانيا وحجب المعلومات عن الكونغرس.