عودة الحراك الطلابي اللبناني رفضاً للغلاء

المصدر: بيروت - وكالات

عاد الطلاب في مختلف المناطق اللبنانية إلى التحرك والتظاهر من جديد، رفضاً للغلاء ولممارسات السلطة السياسية الحاكمة وطريقة تعاطيها في الملف الحكومي. وتظاهر الآلاف من الطلاب في البقاع شرق لبنان وطرابلس شمالاً، وأمام وزارة التربية في بيروت.

كما تظاهر طلاب الجامعة اليسوعية في بيروت اعتراضاً على عدم التساهل في دفع الأقساط الجامعية، وتخفيض رواتب الأساتذة في الجامعة.

ويرفع الطلاب شعار الغلاء في الأسعار وطريقة تعاطي بعض إدارات المدارس والجامعات، إضافة إلى الفساد السياسي والمالي وعدم تلبية مطالب الشارع منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في الـ17 من أكتوبر الماضي.

وتتواصل أيضاً الاحتجاجات في مدينة صيدا جنوب لبنان، وفي بعقلين في جبل لبنان، وفي عدد من المناطق الأخرى.