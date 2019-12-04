"حكماء المسلمين" يحتفي بأطفال المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين

المصدر: عمان -وام

أطلقت "الحكماء للنشر"، التابعة لمجلس حكماء المسلمين، مجموعة قصصية للأطفال ترسخ قيم السلام والتعايش والأخوة الإنسانية، وذلك خلال جلسة قراءة أقيمت في المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين في منطقة مريجيب الفهود بمدينة الأزرق شمال شرق الأردن.

وشملت المجموعة ثلاث قصص للأطفال حملت عناوين "بين جدارين"، و"أنشودة الوادي"، و"أحمر توتي"، وهي أعمال أدبية مترجمة للمؤلفة الفنلندية تولا بير، تعالج قيم السلام والتعايش، كما تتناول بطريقة مبسطة قضايا شائكة مثل الحرب وويلات التشرد واللجوء، وغياب لغة الحوار والتعقل الإنساني.

وقال الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، الدكتور سلطان الرميثي، إن المجلس يعمل على تعزيز قيم الأخوة الإنسانية وزرعها في نفوس النشء، مضيفا حول اختيار الزمان والمكان: جاء اختيار يوم الثاني من ديسمبر الذي يوافق اليوم الوطني لقيام اتحاد دولة الإمارات لنؤكد على أن هناك لحظات فارقة في تاريخ الإنسانية اختار فيها الآباء المؤسسون إقامة دولة على أسس من المحبة والعدل والسلام، أما المكان فيضفي دلالة على أهمية إعطاء الأمل لجيل عانى من شرور التحارب والتقاتل.

ووزع وفد من المجلس عددا من الكتب على الأطفال في المخيم، كما نظمت جلسة قراءة شارك فيها عشرات الأطفال، حيث استمعوا لقصة "أحمر توتي" التي تروي تجربة فتاة هجّرت من منزلها بسبب الحرب، ودخلت في رحلة طويلة مضنية من اللجوء بعيدا عن قريتها وبيتها، وكيف أنها عادت إلى موطنها بعد أن توقفت الحرب.