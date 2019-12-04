23 قتيلاً و45 مصاباً بحريق مصنع في السودان

المصدر: الخرطوم - وكالات

أعلن مدير شرطة منطقة بحري في شمال الخرطوم، العميد حسن عبدالله، أن حريقاً شب بعد انفجار شاحنة نقل غاز، أثناء تفريغها لحمولتها داخل مصنع للسيراميك في العاصمة السودانية الخرطوم، أمس، ما أدى إلى مقتل 23 شخصاً على الأقل وإصابة 45 آخرين، فيما ذكرت مصادر طبية أن القتلى والمصابين موظفون من جنسيات مختلفة، وبعضهم من دول آسيوية.

وقال شاهد عيان إن الحريق شبّ إثر انفجار وقع أثناء تفريغ الشاحنة حمولتها داخل المصنع، وإن قوة الانفجار أطاحت بالشاحنة إلى مكان قريب.

وتصاعدت أعمدة الدخان الكثيفة في السماء بعد اندلاع الحريق، وأغلقت الشرطة المنطقة حول مكان الحادث.

وأفادت لجنة أطباء السودان المركزية، المرتبطة بحركة الاحتجاجات، بأن الضحايا نُقلوا إلى عدد من المستشفيات في المدينة، ووجهت نداء إلى الكوادر الطبية بالإسراع إلى المستشفيات للمساعدة في إسعاف المصابين، فيما أعلن التلفزيون الرسمي السوداني وقوع خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

وقال موظف في شركة مجاورة للمصنع لـ«فرانس برس» إنّ «صوت الانفجار كان عالياً، وإن عدداً من السيارات التي كانت متوقفة في المجمع أصابتها النيران».