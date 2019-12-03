السجن المشدد لمتهم في قضية اغتيال النائب العام المصري

المصدر: القاهرة - د ب أ

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 10 أعوام في إعادة محاكمة متهم، يدعى مصطفى محمود، بقضية اغتيال النائب العام الأسبق هشام بركات عام 2015.



وأصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة الحكم بمجمع محاكم معهد أمناء الشرطة بطرة.



وكان المتهمم وآخرون يواجهون تهماً عدة، بينها: «الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل الدستور والقوانين، وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة وإحراز مفرقعات».



وكانت السلطات المصرية نفذت في فبراير الماضي حكم الإعدام بحق تسعة أشخاص أدينوا بالتورط في اغتيال النائب العام.