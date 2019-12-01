«كردستان» يطالب المجتمع الدولي بالمساعدة للقضاء على «داعش»

المصدر: أربيل - د.ب.أ

طالب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، أمس، المجتمع الدولي بمساعدة العراق، وإقليم كردستان، في محاربة الإرهاب.

وذكر بيان، صدر عن المكتب الإعلامي لبارزاني، على خلفية قيام عناصر «داعش» بالهجوم على ناحية كولجو في قضاء كفري شمال بغداد، ومقتل ثلاثة من رجال الأمن، بينهم مدير الأمن، وإصابة عدد آخر يوم الجمعة «نؤكد أن الهجوم الذي شنه إرهابيو (داعش) يُظهر، دون أدنى شك، أن هذا التنظيم لم يندحر بعد، ولطالما حذرنا من خطره، لذا يتعين على المجتمع الدولي أن يساعد العراق، وإقليم كردستان، في مواجهة الإرهاب، والقضاء على العوامل المؤدية إلى إنعاشه، وعودته مرة أخرى».

يشار إلى أن مناطق عدة، من مدن شمال بغداد وغربها، تشهد نشاطاً لتنظيم «داعش».

