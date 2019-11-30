حزب «الدعوة» يحذر من حرب أهلية

المصدر: بغداد - د.ب.أ

دعا المكتب السياسي لحزب الدعوة الإسلامية، بزعامة نوري المالكي، أمس، الكتل البرلمانية والقادة السياسيين إلى تقديم مرشح بديل لمنصب رئيس الوزراء، يمتاز بالقوة والإخلاص والمهنية والنزاهة. وحذر حزب الدعوة في بيان صحافي وزع أمس، من أنه «حرصاً على ألّا تتفاقم الأمور، وتصل إلى الحرب الأهلية، والاقتتال الداخلي الذي نكاد نلمس بداياته، فإنه يدعو مجلس النواب إلى الانعقاد الفوري، واتخاذ الخطوات الدستورية اللازمة لإيجاد البديل الحكومي الذي يلبي الطموح الوطني». كما دعا البيان «الكتل البرلمانية والقادة السياسيين إلى تقديم مرشح بديل لمنصب رئيس الوزراء، يمتاز بالقوة والإخلاص والمهنية والنزاهة، يحوز رضا الجميع، ويؤيده الطيف السياسي والاجتماعي الواسع، بغالبية مكوناته، ليشكل حكومة قوية تنهض بأعباء المرحلة، وتستجيب لمتطلباتها». وحث البيان القوات المسلحة والمتظاهرين على المحافظة على كيان الدولة والأمن الوطني العام، والتعاون الجاد وطرد المندسين المخربين، من أجل إيجاد أفضل الظروف لإنجاز المهمة البرلمانية الصعبة.