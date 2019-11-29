فعاليات شعبية وطلابية في ساحات التظاهر

المصدر: بغداد - وكالات

تشهد ساحات التظاهر بميدان التحرير في بغداد وتسع محافظات جنوبية تدفقاً من الفعاليات الشعبية، وطلاب المدارس والجامعات، كتقليد يومي منذ 35 يوماً وبشكل متواصل، للمطالبة بحل الحكومة والبرلمان وإعادة بناء العملية السياسية من جديد. وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، العميد خالد المحنا «صدور أوامر مشددة للقوات الأمنية بضرورة الحفاظ على الأموال العامة والخاصة، وحماية المواطنين والممتلكات».

وأضاف أن القوات الأمنية العراقية منتشرة في عموم العراق، وهي «تمسك بالأرض»، وتحاول التعامل مع المحتجين بطرق سلمية من دون استخدام القوة معهم. وشرح أنه يتم اختيار استخدام القوة في مراحل متأخرة جداً، مضيفاً: «حينما لا تنفع أي وسيلة أخرى تضطر القوات الأمنية إلى استخدام تجهيزاتها الخاصة بقضايا فض الشغب».