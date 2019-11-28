غارات إسرائيلية على مواقع لحماس في غزة

المصدر: غزة - أ.ف.ب

شنّ سلاح الجوّ الإسرائيلي، الليلة قبل الماضية، غارات عدّة على مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزّة، بعد ساعات على إطلاق صاروخين باتّجاه إسرائيل.

وقال مصدر أمني في غزة «إنّ طائرات حربيّة إسرائيليّة نفّذت (بعد منتصف الليلة قبل الماضية وفجر أمس) غارات عدوانيّة عدة على مواقع للمقاومة وأراضٍ خالية، أسفرت عن وقوع أضرار، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات».

وأوضح المصدر أنّ الطيران الحربي «أطلق سبعة صواريخ على موقع عين جالوت (التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس)، في مدينة خانيونس» جنوب القطاع.

وأكّد أنّه «تمّ استهداف موقعين آخرين للمقاومة في منطقة المحررات (المستوطنات السابقة)، غرب رفح وخانيونس».

وذكر شهود عيان أنّ «طائرة استطلاع إسرائيليّة استهدفت بصاروخ أرضاً زراعيّة، قرب موقع تونس (التابع للقسام) شرق حي الزيتون، شرق مدينة غزة».