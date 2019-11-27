لجان التحقيق تستعد لإصدار التقرير الرامي إلى عزل ترامب

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أعلنت لجان التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنها قد تقدّم الأسبوع المقبل تقريرها حول مخالفاته، من دون استبعاد استدعاء مزيد من الشهود، ويعد المحققون ملفاً لتسليمه للجنة التي ستنظر في صياغة فقرات الاتهام الموجهة للرئيس من عدمه.

وأبلغ رئيس اللجنة النيابية للاستخبارات آدم شيف، النواب في رسالة، بأن الملف سيُرسل إلى اللجنة القضائية بعد عودة الكونغرس الأميركي من عطلة عيد الشكر، اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل.

وجاء في رسالة شيف أن «الأدلة على ارتكاب الرئيس مخالفات، والتي تمّ جمعها حتى الآن، واضحة وتكاد تكون دامغة».

وتابع: «ما يتبقى فعله هو أن نقرر ما إذا كان هذا السلوك يتوافق مع منصب الرئاسة، وما إذا سيسمح بإطلاق المسار الدستوري للعزل».

وأوضح أن التحقيق «يكشف بشكل قاطع أن ترامب ربط زيارة الرئيس الجديد لأوكرانيا فولوديمير زيلنسكي إلى البيت الأبيض، وتقديم مساعدة عسكرية لكييف، بفتح السلطات الأوكرانية تحقيقات صورية مسيّسة، من شأنها أن تساعد ترامب في حملته للفوز بولاية رئاسية ثانية في عام 2020».

وأوضح أن «اللجان لا تستبعد إمكانية إجراء مزيد من جلسات الاستماع»، مشيراً إلى أن اللجنة قد تستدعي مزيداً من الشهود. وبعد انتهاء الجلسات، قد ينتقل مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون سريعاً إلى التصويت على توجيه الاتهام إلى الرئيس لعزله، وبعد ذلك يتولى مجلس الشيوخ محاكمته، ومن غير المتوقع أن يقوم بعزله، في ظل سيطرة الجمهوريين على هذه الغرفة العليا في الكونغرس الأميركي.