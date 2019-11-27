تركيا تعتقل 168 شخصاً للاشتباه في صلتهم بـ «غولن»

المصدر: أنقرة - رويترز

أمرت السلطات التركية، أمس، باعتقال 168 شخصاً، بينهم أفراد من الجيش، للاشتباه في صلاتهم بشبكة رجل الدين فتح الله غولن، التي تقول أنقرة إنها دبرت محاولة الانقلاب عام 2016.

وشنت أنقرة حملة على من تشتبه في أنهم من أنصار غولن، المقيم بالولايات المتحدة، ومنذ محاولة الانقلاب التي قُتل فيها نحو 250 شخصاً، مازالت العمليات التي تستهدف الشبكة جارية.

وقال مكتب المدعي العام في إسطنبول، إنه أمر باعتقال اثنين من المدنيين و52 من أفراد الجيش، بينهم ضابطان متقاعدان برتبة كولونيل، وضابط في الخدمة، وتم القبض على أكثر من نصف الأشخاص الصادرة بحقهم أوامر اعتقال، صباح أمس.

وقالت شرطة إسطنبول إنها اعتقلت 15 من 27 شخصاً أصدر المدعون أوامر باعتقالهم، في تحقيق منفصل عن استخدام المشتبه فيهم تطبيق باي لوك للرسائل النصية الذي تستخدمه شبكة غولن.

وفي إقليم قونيه بوسط البلاد، أصدر ممثلو الادعاء أوامر باعتقال 50 شخصاً، كما أصدر المدعون في أنقرة أوامر باعتقال 36 جندياً، بالإضافة إلى مدني واحد.

وفي الحملة المستمرة منذ ثلاث سنوات بعد محاولة الانقلاب، سجنت السلطات التركية أكثر من 77 ألف شخص، انتظاراً لمحاكمتهم، وعزلت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفاً من موظفي الحكومة وأفراد الجيش وغيرهم. وانتقد حلفاء غربيون لتركيا، ومنظمات حقوقية، الحملة الموسعة، قائلين إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتخذ من محاولة الانقلاب ذريعة لسحق معارضيه.