مقتل 13 جندياً فرنسياً بتصادم مروحيتين

المصدر: باريس - وكالات

لقي 13 جندياً فرنسياً حتفهم إثر تصادم مروحيتين عسكريتين في مالي، ويعتبر هذا الحادث من أسوأ الحوادث التي تعرض لها الجيش الفرنسي خلال الأعوام الماضية.

وبحسب بيانات وزارة الدفاع الفرنسية، تصادمت المروحيتان من طرازي «كوجار» و«تايغر» عن طريق الخطأ، أثناء ملاحقتهما مجموعة من الإرهابيين.

وأعلن القصر الرئاسي الفرنسي (الإليزيه) في باريس، أمس، أن الحادث وقع خلال مهمة قتالية ضد الجماعات المسلحة، وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تعازيه لأسر الجنود، مشيداً بشجاعتهم، وكتب على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنهم ماتوا من أجل فرنسا في مكافحة ضارية ضد الإرهاب في منطقة الساحل.