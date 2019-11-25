التحقيق في قضية "الملايين الوهمية" في السعودية

المصدر: متابعات – الإمارات اليوم

كشفت تقارير إخبارية أن هيئة يترأسها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بدأت في التحقيق في قضية كبرى، وصفت بقضية "الملايين الوهمية" في السعودية.

وقال موقع "سبق" السعودي إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، التي يترأسها الأمير محمد بن سلمان، بدأت في التحقيق في قضية فساد كبرى في إحدى بلديات منطقة "جازان"، والتي تم فيها صرف ملايين الريالات على مشاريع "وهمية" غير موجودة على أرض الواقع.

وطالبت الهيئة، وفقا للموقع السعودي، بضرورة تطبيق القانون ضد من يثبت فساده وتورطه في تلك القضية، والإطاحة بكل من يثبت تورطه في تلك القضية، وإيقافهم عن العمل حتى نهاية التحقيقات.

ونقل "سبق" عن مصادر قولهم إن الهيئة اكتشفت صرف مبالغ كبيرة تجاوزت الـ3 ملايين ريال سعودي، من موقع واحد فقط، وتم تسليم المقابل المادي لمقاولين اثنين، بمبالغ متفاوتة، لإنجاز نفس العمل.

وأشارت المصادر إلى أنه تم اكتشاف أن تلك المبالغ كبيرة جدا على الموقع المذكور.

وبفتح التحقيقات، قال الموقع السعودي إنه اكتشف أن هناك مشاريع أخرى ثبت عدم وجودها على الإطلاق، وتم صرف قيمة تلك المشاريع للمقاولين.