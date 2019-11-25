«البحرية الأميركية» تتحدى ترامب

المصدر: واشنطن - أ. ف. ب

قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، طلب عدم ذكر اسمه، إن البحرية الأميركية ستواصل جهودها لطرد جندي في قواتها الخاصة «نايفي سيلز»، في تحدٍ لرغبة الرئيس دونالد ترامب.

وواجه الجندي إدوارد غالاغر تهماً بقتل أسير شاب مصاب من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي طعناً، ومحاولة قتل مدنيين في العراق عام 2017، وعرقلة مجرى العدالة، وتمت تبرئة غالاغر من معظم هذه التهم في يوليو الماضي، لكنه دين بسب التقاط صورة مع جنود آخرين أمام جثة الشاب، وتم خفض رتبته.

وقرر ترامب في 15 نوفمبر الجاري إلغاء قرار خفض رتبة الجندي، البالغ من العمر 40 عاماً، وأطلقت البحرية هذا الأسبوع إجراءً قد ينتج عنه تجريده وثلاثة آخرين في وحدته من رتبتهم، وهو ما يعني عملياً طردهم من وحدة النخبة «نايفي سيلز». وقال ترامب بغضب على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الخميس الماضي، إن «البحرية لن تجرد المقاتل وجندي البحرية إدوارد غالاغر من رتبته».

من جانبه، قال مسؤول «البنتاغون»، إن المجلس الخاص الذي راجع ملفات العناصر «ماض في إجراءاته»، وستقرر هيئة المجلس، الذي سينعقد في ديسمبر المقبل، إذا كان غالاغر سيبقى في وحدته أم لا.