بالصور.. صدمة ورعب الناس بعد سقوط الطائرة فوق رؤوسهم

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أظهرت صور بثتها وكالة الأنباء حالة من المشاعر المختلفة بين الفزع والرعب والذهول والصدمة، والتي انتابت الأهالي بمدينة غوما في جمهورية الكونغو الديموقراطية، بعدما سقطت طائرة صغيرة في منطقة ذات كثافة سكانية مرتفعة، وأدى الحادث حتى الآن إلى مصرع 27 شخصاً.

وأكد مسؤولون محليون أن حصيلة القتلى تتضمن كل من كانوا على متن الطائرة وعددهم 16 راكباً واثنين من أفراد الطاقم، بالإضافة لأشخاص من الأهالي كانوا في موقع تحطهما.

وتظهر الصور تجمع السكان المحليون وهم ينظرون إلى الدخان المتصاعد، فيما كان يهرول آخرون هرباً من المنطقة التي سقطت فيها الطائرة.

وقال مكتب حاكم إقليم كيفو الشمالي، كارلي نزانزو كاسيفيتا، في بيان إن الطائرة التابعة لشركة بيزي بي تحطمت أثناء إقلاعها في رحلة إلى مدينة بيني.