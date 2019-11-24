بولتون يتهم البيت الأبيض بمنع «تويتر» عنه

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

اتّهم مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، جون بولتون، في سلسلة تغريدات، البيت الأبيض بمنعه من الوصول إلى حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، منذ أن تمّت إقالته من منصبه، بداية سبتمبر الماضي.

وكتب بولتون: «منذ استقالتي من منصبي بصفتي مستشاراً للأمن القومي، رفض البيت الأبيض أن يسمح لي مجدداً بالوصول إلى حسابي الشخصي على (تويتر)، خوفاً مما يمكن أن أقوله».

ولم ينشر بولتون أي تغريدة في حسابه على «تويتر» منذ العاشر من سبتمبر، يوم إعلان ترامب إقالته من منصبه.

ونفى البيت الأبيض هذه الاتهامات، وقالت المتحدّثة باسمه، ستيفاني غريشام، لقناة «فوكس نيوز بيزنس»: «أحياناً، وسأجعل والدي مثالًا على ذلك، لا يدرك شخص في عمر متقدّم أنّ كلّ ما عليه فعله هو الاتّصال بـ(تويتر) وإعادة ضبط كلمة المرور في حال تمّ نسيانها». ومنذ إقالته، تحدث بولتون (71 عاماً) مراراً عن اعتراضه على استراتيجية الرئيس الأميركي حيال كوريا الشمالية، وكانت الخلافات معروفة من قبل حول هذه المسألة وغيرها، وتحدث عنها ترامب عندما انفصل عن العديد من مستشاريه.

وأعلن «بولتون» عودته لـ«تويتر»، في رسالة بدت غامضة، وكتب: «سعيد بالعودة إلى تويتر بعد أكثر من شهرين، لمعرفة خفايا القصة ابقوا على اتصال، شكراً لتويتر لالتزامه مبادئه، ولمنحي مجدداً التحكّم بحسابي».