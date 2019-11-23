بالصور.. مايك بنس يزور العراق ويُقدم "ديك رومي" للجيش الأميركي

المصدر: بغداد - وكالات

قام نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، بزيارة للقوات الأمريكية في العراق، اليوم السبت، وزار أيضا رئيس حكومة كردستان العراق، نيجيرفان برزاني، وأجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، وكان من أهداف الزيارة أيضاً دعم معنويات القوات الأميركية قبل عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، والتي تحل الخميس المقبل.



وأثناء تفقد قوات الجيش الأميركي، قدم نائب الرئيس الأمريكي وزوجته كارين وجبة تقليدية مكونة من "ديك رومي مشوي" وخضروات ومعكرونة وذرة صفراء.



وشملت زيارة بنس القصيرة، التي لم تعلن قبلها لأسباب أمنية، محطتين، وزار بنس أولا قاعدة الأسد الجوية شمال غربي بغداد على متن طائرة شحن عسكرية لإخفاء هويته، وأجرى اتصالاً مع عبد المهدي تناول خلاله الاضطراب والاحتجاجات على الفساد التي هزت هذا البلد.



وقال مسؤولون أمريكيون إن بنس وجه رسالة إلى رئيس الوزراء العراقي مفادها أن على العراق أن ينأى بنفسه عن إيران خصم الولايات المتحدة، ويدعم حرية المحتجين في التعبير عن آرائهم دون خوف من العنف.