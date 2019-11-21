البحرين: على إيران تعديل سلوكها لتخفيف التوتر

المصدر: عواصم - وكالات

قال وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أمس، إنه لا أحد يريد الحرب في المنطقة، حاثاً إيران على أن تعدّل من سلوكها لتخفيف التوتر في منطقة لشرق الأوسط.

وأضاف خلال مؤتمر مشترك مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، أن البحرين تتعامل مع أي مبادرة تهدف لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط بجدية كاملة.

وفي سياق آخر، ذكر وزير الخارجية البحريني أنه يجب التعامل مع قضية المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين، وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سعي بلاده لتعزيز العلاقات مع البحرين ودول الشرق الأوسط.

وأوضح لافروف أنه ناقش مع نظيره البحريني القضية الفلسطينية، وأعربا عن قلقهما من موقف الولايات المتحدة بشأن شرعنة المستوطنات الإسرائيلية.